Atakaş Hatayspor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivassporkarşı karşıya geliyor.
Takımda çıkan corona virüsü vakaları nedeniyle 2 hafta bay geçen Hatayspor, ligin iddiaları ekiplerinden Sivasspor'u ağırlıyor.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yasin kol düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Mohamedi, Billong, Popov, Pablo, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Akintole, Gökhan, Mame Diouf
Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:00'de başladı. Hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı karşılaşma BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.