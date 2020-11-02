Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor - Sivasspor | CANLI

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'in 7. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın kapanış gününde ile Demir Grup karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:59
Atakaş Hatayspor - Sivasspor | CANLI

'in 7. haftasında ile Demir Grup Sivassporkarşı karşıya geliyor.

Takımda çıkan corona virüsü vakaları nedeniyle 2 hafta bay geçen Hatayspor, ligin iddiaları ekiplerinden 'u ağırlıyor.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yasin kol düdük çalıyor.


İLK 11'LER

Hatayspor: Mohamedi, Billong, Popov, Pablo, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Akintole, Gökhan, Mame Diouf

Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:00'de başladı. Hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı karşılaşma BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

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