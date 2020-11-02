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- Demir Grup maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler Canlı

'in 7. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın kapanış mücadelesinde ile Demir Grup karşı karşıya geliyor. Peki Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fotomac.com.tr farkıyla tüm detaylar ve ilk 11'ler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:07
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler Canlı

'in 7. haftasında heyecan - Demir Grup maçıyla sona eriyor. Takımda çıkan corona virüsü vakaları nedeniyle 2 hafta bay geçen Hatayspor, ligin iddiaları ekiplerinden Sivasspor'u ağırlıyor. Tüm futbol severler zorlu mücadele öncesi arama motorlarında Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Sivasspor, 2 Kasım Pazartesi (bugün) karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı karşılaşma BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Hatayspor: Mohamedi, Billong, Popov, Pablo, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Akintole, Gökhan, Mame Diouf

Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

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