Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Süper Lig'in 7. haftasında perde Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla sona eriyor. Alanyaspor'dan liderliği kapmak isteyen sarı-lacivertliler, zorlu Antalya deplasmanına çıkıyor. Tüm futbol severler zorlu mücadele öncesi arama motorlarında Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe 2 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maç BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Ersan Kudryashov, Mert Y, Nuri, Bünyamin, Podolski, Orgill, Jahovic.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Samatta, Pelkas, Valencia, Cisse.

MAÇ ÖNÜ DETAYLAR

İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.