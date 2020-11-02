Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig'de yeni lider F.Bahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 49. dakikada ozan Tufan'dan geldi. Antalyaspor 52. dakikada Podolski ile eşitliği sağladı. Fenerbahçe'nin 2. golü yeni transfer Diego Perotti'nin penaltı golüyle geldi (84) ve bu golle sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

ANTALYA KIZARDI

Öte yandan 45. dakikada Adis Jahovic, Serdar Aziz'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu skorla sarı laciverliler puanını 17'e çıkarttı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Antalyaspor ise 8 puanla 11. sırada yer aldı.

Antalyaspor gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

5. dakikada Samatta'nın pasında Valencia'nın altı pas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa'nın ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

13. dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Valencia'nın penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Samatta'nın ön direkte kafa vuruşunda top, direğin önündeki Mert Yılmaz'a çarparak oyun alanını terk etti.

45. dakikada Akdeniz ekibi, 10 kişi kaldı. Antalyasporlu Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)