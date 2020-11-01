Haberler Süper Lig Konyaspor - Medipol Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

- maçında ilk 11'ler belli oldu!

'in 7. hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 15:04
Konyaspor - Medipol Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Konyaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı 1 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets.

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.

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