Konyaspor - Medipol Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı 1 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.