Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı 1 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Musa Çağıran, Milosevic, Farouk Miya, Ömer Ali, Chikalleshi.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Deniz Türüç, Demba Ba, Enzo Crivelli