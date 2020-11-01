Haberler Süper Lig Konyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI

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'in 7. hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp haftayı 3 puanla kapatmayı amaçlıyor. Zorlu müsabakanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 16:08
Konyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç iki takım için de büyük önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 'ye mağlup olan , Konyaspor deplasmanında galip gelerek ligdeki üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. Konyaspor ise evinde oynanan maçta zorlu rakibini devirip yükselişe geçmek istiyor. Müsabakanın fotomac.com.tr'de...



KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets.

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.

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