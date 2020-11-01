Konyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç iki takım için de büyük önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, Konyaspor deplasmanında galip gelerek ligdeki üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. Konyaspor ise evinde oynanan maçta zorlu rakibini devirip yükselişe geçmek istiyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.