Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

Çaykur Rizespor - | CANLI

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 13:28
Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak; Abdullah, Fabricio, Donsah; Boldrin, Samudio, Loic Remy.

Kayserispor: Lung; Lopes, Kolovetsios, Campanharo, Aziz Behich; Hasan Hüseyin, Fernandes; Lennon, Henrique, Kvrzic; Kanga.

BİZE ULAŞIN