Beşiktaş - Yeni Malatyaspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

EVİNDE HENÜZ KAZANAMADI

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.

DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun maçta görev alması beklenmiyor.

Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.

MENSAH DÖNÜYOR

Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı.

Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.

İKİ TAKIM 7. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.