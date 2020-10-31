Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Gaziantep FK | CANLI

- Gaziantep FK | CANLI

'in 7. haftasında , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Haftaya 4 puanla giren Başkent ekibi, rakibini devirip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun geçtiğimiz hafta 'a karşı alan Gaziantep ise üst üste 2. galibiyet için sahaya çıktı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:28 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:29
Gençlerbirliği - Gaziantep FK | CANLI

'de heyecan devam ediyor. ile Gaziantep FK, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor. Haftaya 4 puanla giren Başkent ekibi, rakibini devirip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun geçtiğimiz hafta 'a karşı alan Gaziantep ise üst üste 2. galibiyet için sahaya çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK CANLI


GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım

Gaziantep: Günay, Djilobodji, Tosca, , Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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