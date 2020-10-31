Gençlerbirliği - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor. Haftaya 4 puanla giren Başkent ekibi, rakibini devirip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konyaspor'a karşı alan Gaziantep ise üst üste 2. galibiyet için sahaya çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK CANLI





GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım

Gaziantep: Günay, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.