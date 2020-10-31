Galatasaray - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta BB. Erzurumspor karşısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray, 2'de 2 yapmak için sahaya çıktı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY - Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne

ANKARAGÜCÜ - Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven

99. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi. Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.