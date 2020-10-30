Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.





TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, KAMİL, BAKER, FLAVIO, ABDÜLKADİR, NWAKAEME, AFOBE

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, TARKAN, SADIKU, HADDADI, TIRPAN, HAJRADINOVIC, AYTAÇ, YUSUF, VARGA, HODZIC

NEWTON İLE DEVAM KARARI

Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton'ın takımın başında kalmasını istedi.

23. RANDEVU

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.