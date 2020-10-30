Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Süper Lig

- BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler |

'in 7. haftasında 'nda BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 19:11
Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Süper Lig

'in 7. haftasında ile BB.Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo

BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

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