Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor | CANLI

- BB. Erzurumspor | CANLI

'in 7. haftasında 'nda BB. Erzurumspor'u konuk ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 19:56
Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor | CANLI

'in 7. haftasında ile BB.Erzurumspor karşı karşıya geliyor.

'nda oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor.


KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo

BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan

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