Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile BB.Erzurumspor karşı karşıya geliyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.
KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo
BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan