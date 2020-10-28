Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte maç programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler:
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Göztepe-Alanyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan
1 Kasım Pazar
13.30 Ç.Rizespor-Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 Konyaspor-Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Kasım Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 Hatayspor-Sivasspor: Yasin Kol