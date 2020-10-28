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'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

, 'in 7. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak Trabzonspor-Ksımpaşa maçını , Cumartesi günkü Galatasaray-Ankaragücü mücadelesini , 1 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Ailla Karaoğlan, 2 Kasım Pazartesi günkü Antalyaspor-Fenerbahçe maçını ise yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:31
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

, 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte maç programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler:

30 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa:

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Göztepe-Alanyaspor:
19.00 Galatasaray-Ankaragücü:

1 Kasım Pazar

13.30 Ç.Rizespor-Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 Konyaspor-Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Kasım Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe:
20.00 Hatayspor-Sivasspor: Yasin Kol

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