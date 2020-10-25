Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Çıkışını sürdürmek isteyen Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği karşısında hata yapmak istemezken, Başkent ekibi çıktığı 4 karşılaşmada 4 puan toplarken, an itibarıyla 20. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı Yukatel Denizlispor karşısında mağlubiyetle kapatan kırmızı-karalılar Malatyaspor karşısında alınacak 3 puanla çıkışa geçmek istiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü saat 13.30'da çalan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Erkan, Hafez, Zeki, Kubilay

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu

Ev sahibi takımda Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent ve Murat Akşit sakatlıkları yüzünden Eray ve Mustafa Akbaş ise cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Gençlerbirliği'nde ise Salih Dursun ve Sio'nun sakatlıkları bulunuyor.