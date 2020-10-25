Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği | CANLI

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'in 6. haftasında perde dün oynanan 4 mücadelede ile açılmıştı. Ligde heyecan bugün oynanacak 3 mücadele ile sürerken, günün açılış maçında sahasında 'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 09:17 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 13:28
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği | CANLI

'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Çıkışını sürdürmek isteyen Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği karşısında hata yapmak istemezken, Başkent ekibi çıktığı 4 karşılaşmada 4 puan toplarken, an itibarıyla 20. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı Yukatel Denizlispor karşısında mağlubiyetle kapatan kırmızı-karalılar Malatyaspor karşısında alınacak 3 puanla çıkışa geçmek istiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü saat 13.30'da çalan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Erkan, Hafez, Zeki, Kubilay

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu

Ev sahibi takımda Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent ve Murat Akşit sakatlıkları yüzünden Eray ve ise cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Gençlerbirliği'nde ise ve Sio'nun sakatlıkları bulunuyor.

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