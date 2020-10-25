Haberler Süper Lig Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

- hangi kanalda?

'in 6'ncı haftasında lider Aytemiz sahasında ile karşı karşıya gelecek.  'nda oynanacak zorlu mücadele düdük çalacak. Peki Alanyaspor - Fatih Karagümrük hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 09:04
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in lideri sahneye çıkıyor. sahasında ile karşı karşıya gelecek.

'nda oynanan zorlu mücadelede düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

ALANYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan zorlu mücadele saat 16.00'da beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

temsilcisi iç sahada oynadığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

temsilcisi deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

ALANYASPOR'DA EFECAN SEVİNCİ

Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı , kısa süren sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. A kampında sakatlanarak sevenlerini üzen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan maçını kaçırmıştı. Tedavisi tamamlanan ve 3 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılan Efecan Karaca'nın, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın görev vermesi halinde Fatih Karagümrük'e karşı forma giyebileceği öğrenildi.

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