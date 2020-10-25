Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in lideri sahneye çıkıyor. Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.
ALANYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan zorlu mücadele saat 16.00'da beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
MAÇTAN NOTLAR
Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Akdeniz temsilcisi iç sahada oynadığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.
Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.
İstanbul temsilcisi deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.
ALANYASPOR'DA EFECAN SEVİNCİ
Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, kısa süren sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. A Milli Takım kampında sakatlanarak sevenlerini üzen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçını kaçırmıştı. Tedavisi tamamlanan ve 3 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılan Efecan Karaca'nın, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın görev vermesi halinde Fatih Karagümrük'e karşı forma giyebileceği öğrenildi.