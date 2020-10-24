Haberler Süper Lig Medipol Başakşehir - Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu!

- maçı ilk 11'leri belli oldu!

'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasının perdesi ve arasında oynanan mücadele ile açılmıştı. Bugün ise son şampiyon , sahasında ağırlayacağı karşısında puan arayacak. İşte karşılaşmanın tüm detayları ve ilk 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:12
Medipol Başakşehir - Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu!

'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon sahasında Fraport TAV 'u ağırlıyor. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar maç saatinde fotomac.com.tr'de...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR -FRAPORT TAV ANTALYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, .

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill.

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