Medipol Başakşehir - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR -FRAPORT TAV ANTALYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill.