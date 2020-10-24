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FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 6'ncı haftasında FK ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak zorlu mücadelede düdük çalacak. Peki Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:05
Gaziantep FK Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 6'ncı haftasıda FK ile İttifak Holding karşı karşıya gelecek.

'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Yılmaz yapacak.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 16.00'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

HER İKİ TAKIMDAN NOTLAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetmedi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini sahasında 3-1 mağlup ederken deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan takımlardan biri de Gaziantep FK. (4 beraberlik 1 mağlubiyet)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana en fazla beraberlik yaşayan takım da Gaziantep FK.

Konyaspor da ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik bir galibiyet aldı.

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