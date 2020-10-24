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FK | CANLI

'in 6'ncı haftasında FK ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan zorlu mücadelede düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlamını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:01
Gaziantep FK Konyaspor | CANLI

'in 6'ncı haftasıda FK ile İttifak Holding karşı karşıya geliyor.

'nda oynanan karşılaşmada düdük çalıyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Yılmaz yapıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz, Kana Bıyık, Güray, Kenan, Maxim, Andre, Furkan Soyalp, Dicko

Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Musa Çağıran, Milosevic, Ömer Ali, Miya, Kravets

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

HER İKİ TAKIMDAN NOTLAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetmedi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini sahasında 3-1 mağlup ederken deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan takımlardan biri de Gaziantep FK. (4 beraberlik 1 mağlubiyet)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana en fazla beraberlik yaşayan takım da Gaziantep FK.

Konyaspor da ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik bir galibiyet aldı.

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