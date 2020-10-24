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Çanlar çalıyor!

, ’nın ülke puanı klasmanında 13. sıraya geriledi. şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılımı tehlikede. Dudak bükülen bile zora girdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Çanlar çalıyor!

ülke puanı klasmanında geçen sezonu 11'inci sırada bitiren , bu sezon başında 13. basamağa düştü. , G.Saray ve Alanya'nın elendiği Avrupa'da, ve da ilk maçlarını kaybetti. Rakiplerimiz ile İskoç takımları ise puanlarını artırarak bizi iki sıra aşağıya çekti. Ukrayna 29,5 puanla 11'e, İskoçya 29,375 puanla 12'ye çıktı. Türkiye ise 28,9 puanda kaldı. İskoçya 2, Ukrayna 3 takımla temsil ediliyor.

10. OLAMAZSAK ELEME VAR
Türkiye, 10. olamazsa lig şampiyonu için eleme oynayacak. Ancak Devler Ligi kazananı, kendi liginde bilet alırsa, Türkiye 11. bile bitirse direkt katılacak. Sıralama, takımların son 5 yıldaki performansına göre belirleniyor. 2016-17'de toplanılan 9.7 puan seneye silinecek. Bu durumda ilk 15 bile zorlaşacak. İlk 15'e girilemezse Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidecek. Devler Ligi için eleme oynanacak. yerine Konferans Ligi'ne gidilecek.

Türk ekipleri 2016-17'de 9,7 puan, 2017-18'de 6,8 puan, 2018-19'da 5,5 ve geçen sezon 5 puan topladı. Bu yıl 1,9 puan alan temsilcilerimizin geçen sezonki puana ulaşabilmesi için 8 maç kazanması gerekiyor.

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