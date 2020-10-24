Çanlar çalıyor!

UEFA ülke puanı klasmanında geçen sezonu 11'inci sırada bitiren Türkiye, bu sezon başında 13. basamağa düştü. Beşiktaş, G.Saray ve Alanya'nın elendiği Avrupa'da, Başakşehir ve Sivas da ilk maçlarını kaybetti. Rakiplerimiz Ukrayna ile İskoç takımları ise puanlarını artırarak bizi iki sıra aşağıya çekti. Ukrayna 29,5 puanla 11'e, İskoçya 29,375 puanla 12'ye çıktı. Türkiye ise 28,9 puanda kaldı. İskoçya 2, Ukrayna 3 takımla temsil ediliyor.



10. OLAMAZSAK ELEME VAR

Türkiye, 10. olamazsa lig şampiyonu Devler Ligi için eleme oynayacak. Ancak Devler Ligi kazananı, kendi liginde bilet alırsa, Türkiye 11. bile bitirse direkt katılacak. Sıralama, takımların son 5 yıldaki performansına göre belirleniyor. 2016-17'de toplanılan 9.7 puan seneye silinecek. Bu durumda ilk 15 bile zorlaşacak. İlk 15'e girilemezse Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidecek. Devler Ligi için eleme oynanacak. Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'ne gidilecek.



Türk ekipleri 2016-17'de 9,7 puan, 2017-18'de 6,8 puan, 2018-19'da 5,5 ve geçen sezon 5 puan topladı. Bu yıl 1,9 puan alan temsilcilerimizin geçen sezonki puana ulaşabilmesi için 8 maç kazanması gerekiyor.