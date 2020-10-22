PFDK kararları açıklandı! Sumudica'nın cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıklamıştı. PFDK'nın yaptığı açıklamada Sumudica'ya 4 maç müsabakalardan men cezası verildi.

İşte PFDK'dan yapılan o açıklama...

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu CRISTIAN-IONUT SAPUNARU'nun, 17.10.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, 18.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SIDNEY SAM'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SERVET ÇAVUŞOĞLU'nun, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu ERSAN ADEM GÜLÜM'ün, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, teknik adam lisansı ve TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmayan Marius Stefan Sumudica'nın, müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü ŞENER GENÇTÜRK'ün, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. yardımcı antrenörü ERDAL GÜNEŞ'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi MARIUS STEFAN ŞUMUDİCA'nın, teknik adam lisansı ve TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi MARIUS STEFAN ŞUMUDİCA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ANKARASPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan ANKARASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARASPOR Kulübü sporcusu MILOS STANOJEVİC'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARASPOR Kulübü doktoru TOGAY EVRİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- MENEMENSPOR Kulübü idarecisi TAHİR ŞAHİN'in, 19.10.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMENSPOR Kulübü başkanı KAZIM HÜROL TAKLAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET TAŞYÜREK'in, 18.10.2020 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞSPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübünün, stadyuma giren kişilerin ateş ölçümlerine belirlenen saatte başlanılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübünün, protokol ve akreditasyon listesinde olmayan kişilerin protokol tribününe alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü başkanı CİHAN BALTACIOĞLU'nun, hakareti nedeniyle FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü idarecisi MUHAMMET ERKAN ÜST'ün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü antrenörü SADIK ÖZTÜRK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 17.10.2020 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MANİSASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUCASPOR 1928 Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- MANİSASPOR Kulübünün, 17.10.2020 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MANİSASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN DİNCER'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ile protokol tribününde sosyal mesafe kuralına ve oturma düzenine aykırı olarak oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi HASAN YILMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, 17.10.2020 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, talimatta ilan edilen saatte ateş ölçümüne başlanılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, PCR test sonuçları ve lisanların geç teslim edilmesi üzerine müsabakaya 11 dakika geç başlanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü hakkında, yedek kulübesinde bulunan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



13- AĞRI 1970 SPOR Kulübü hakkında, 17.10.2020 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-AĞRI 1970 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



14- CEYHANSPOR Kulübünün, 17.10.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyumda en az 1 yedek kalenin kullanıma hazır bir şekilde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHANSPOR Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.'nin, 17.10.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, PCR test sonuçlarının geç teslim edilmesi ve sisteme geç girilmesi üzerine müsabakaya 18 dakika geç başlanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ALTINDAĞ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- ALTINDAĞ SPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ALTINDAĞ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- ELAZIĞ KARAKOÇAN FK'nın, 17.10.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ KARAKOÇAN FK-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.10.2020 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-KOZAN SPOR FK Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- ALANYA KESTELSPOR Kulübü idarecisi ASIM ŞAHİNKAYA'nın, 17.10.2020 tarihinde oynanan ALANYA KESTELSPOR-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- DÜZCESPOR Kulübü sporcusu METİN SEVİNÇ'in, 17.10.2020 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu UĞURCAN ARSLANTÜRK'ün, 17.10.2020 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AĞRI 1970 SPOR Kulübü başkanı MEHMET YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- Bölgesel Gözlemci-Yalova İl Hakem Kurulu Başkanı ONUR BALCI'nın, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi ve FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."