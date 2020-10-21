Silindir Fenerbahçe

Süper Lig'de 5. hafta geride kalmışken birçok otoriteye göre şampiyonluğun favorisi ortaya çıktı: Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler, Göztepe'yi deplasmanda hakem hatalarına rağmen 3-2 mağlup ederken attığından çok daha fazlasını kaçırdı. Sezon başı transfer şampiyonu olan Kanarya için birçok otorite "Bu sene Fenerbahçe'ye rakip çıkmaz. Taraftarı paltolarla şampiyonluk kutlar" yorumları yapıyor. Geçen sezon eleştirilen genç kaleci Altay da müthiş kurtarışlarıyla sezona damgasını vuruyor.



CİMBOM ÇABUK DAĞILDI

Sezona iyi futbol ve 3 puanlarla başlayan Galatasaray erkenden stop etti. Fenerbahçe maçında Erol Bulut'un taktiğini diğer teknik adamlar da uyguladı. Sarı-kırmızılı ekibin stoperlerine ve orta sahada Etebo ile Taylan'a baskı yapan her takım Aslan'dan puan aldı. İstanbul'a lider gelen Alanyaspor da Türk Telekom Stadı'ndan 3 puanı çıkardı. Trabzonspor, varlık gösteremediği maçta son şampiyon Başakşehir'e sahasında kaybetti. Çaykur Rizespor ile Ankaragücü arasındaki maç Premier Lig'i aratmadı. Rize kazandı.

HAFTANIN OLAYI

HATAYSPOR'DA KORONA ŞOKU

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor haftayı koronavirüs şokuyla geçirdi. Önce 6 kişide COVİD-19'a rastlandı. Ardından bu sayıya 11 daha eklendi. Toplamda 17 kişi koronavirüsten enfekte olunca Hatayspor'un BB Erzurumspor ile oynayacağı maç ertelendi. Sadece bununla kalmadı, Ankaragücü karşılaşmaları da ileri bir tarihe atıldı.



HAFTANIN SÖZÜ OZAN TUFAN

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki yıldızı Ozan Tufan maç içindeki ilginç bir anısını anlattı. Yine herkesi gülmekten kırdı geçirdi. İşte sarı-lacivertli ekibin başarılı oyuncusu Ozan Tufan'ın unutkanlığı sonucu başına gelenler: Sahada Pelkas'ın adını bir ara unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu. Gülmeye başladı. Konsantrasyonumuz dağıldı bir an.