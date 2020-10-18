Haberler Süper Lig Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Göztepe - maçında ilk 11'ler belli oldu!

'in 5. haftasında Göztepe, sahasında 'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp zirve tırmanışını sürdürmek istiyor. İzmir ekibi ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almanıın peşinde. Mücadele öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 17:59
Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İzmir'de Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!
Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

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