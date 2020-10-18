Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. İlk 4 maçında mağlubiyet yaşamayan her iki takım, zorlu maçtan 3 puan çıkarmanın peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.



GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.