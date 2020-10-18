Haberler Süper Lig Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

Göztepe - | CANLI

'in 5. haftasında Göztepe, sahasında 'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp zirve tırmanışını sürdürmek istiyor. İzmir ekibi ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almanıın peşinde. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 18:55
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İzmir'de Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. İlk 4 maçında mağlubiyet yaşamayan her iki takım, zorlu maçtan 3 puan çıkarmanın peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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