Haberler Süper Lig Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI

- Gaziantep FK | CANLI

'in 5. haftasında heyecan sürüyor. 5. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 10:07 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 16:01
Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16:00'da çalan Antalyaspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, , Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, , Bünyamin Balcı, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray, Andre, Maxim, Morais, Mirallas, Dicko

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