Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16:00'da çalan Antalyaspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray, Andre, Maxim, Morais, Mirallas, Dicko