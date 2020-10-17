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- maçında ilk 11'ler belli oldu!

Uluslar Ligi sebebiyle 'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasında sahasında 'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:53
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba.

BAŞAKŞEHİR 10 MAÇTIR TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

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