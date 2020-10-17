Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Konuk ekip ise ilk 4 haftada bir beraberlik 3 mağlubiyet aldı ve 1 puanı bulunuyor. Okan Buruk'un öğrencileri zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ilk 3 puanına kavuşmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba.

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR 10 MAÇTIR TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.



TRABZON 9-7 ÖNDE

Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya geliyor. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.