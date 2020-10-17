Haberler Süper Lig Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle 'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding sahasında Btc Türk 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki,Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:17
Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Oğuz, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer, Milosevic, Kravets

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ahmed, Acquah, Adem, Cueva, Lukoki, Tetteh

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