Konyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor. Konyaspor - Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Olcay, Semih, Erkan, Issam, Zeki, Adem.