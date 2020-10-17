Haberler Süper Lig Konyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

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UEFA Uluslar Ligi sebebiyle 'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding sahasında Btc Türk 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:10
Konyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor. - Btc Türk karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.

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KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Olcay, Semih, Erkan, Issam, Zeki, Adem.

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