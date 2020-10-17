Haberler Süper Lig Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında kozlarını paylaşan ile , sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip Malatya 58'de ile öne geçerken, ev sahibine puanı getiren golü 83'te Artem Kravets kaydetti. Konyaspor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:55
Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında ile , Konya BŞB Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

İlk devresi golsüz sonuçlanan mücadelede ilk gol Malatya'dan geldi. Sarı-siyahlılar, 'nun 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Konyaspor, Artem Kravets'le hayata bağlandı. Ukraynalı yıldız, 83. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi: 1-1.

Ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Konyaspor, bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Yeni Malatyaspor ise haftayı 5 puanla kapattı.

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