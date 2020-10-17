Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya BŞB Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
İlk devresi golsüz sonuçlanan mücadelede ilk gol Malatya'dan geldi. Sarı-siyahlılar, Zeki Yavru'nun 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra baskısını artıran Konyaspor, Artem Kravets'le hayata bağlandı. Ukraynalı yıldız, 83. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi: 1-1.
Ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Konyaspor, bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Yeni Malatyaspor ise haftayı 5 puanla kapattı.