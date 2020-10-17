Haberler Süper Lig Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo sahasında DG 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:02
Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Sivasspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir, Kvric, Campanharo, Attamah, Hasan, Kanga, İlhan

Sivasspor: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Fajr, Hakan, Yasin, Ninga, Gradel, Yatabare

BİZE ULAŞIN