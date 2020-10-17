Kayserispor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16:00'da çalan Kayserispor - Sivasspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare