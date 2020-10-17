Haberler Süper Lig Kayserispor - Sivasspor | CANLI

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UEFA Uluslar Ligi sebebiyle Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo sahasında DG 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:54
Kayserispor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16:00'da çalan Kayserispor - Sivasspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare

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