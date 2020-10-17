Çaykur Rizespor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçının başlama düdüğü saat 13:30'da çalacak ve mücadelebeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jonathan Boling sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven