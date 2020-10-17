Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

- | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle 'e verilen ara sona erdi. Süper Lig'in 5. haftasında sahasında 'nü ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:00
Çaykur Rizespor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçının başlama düdüğü saat 13:30'da çalacak ve mücadelebeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jonathan Boling sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven

BİZE ULAŞIN