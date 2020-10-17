Çaykur Rizespor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü saat 13:30'da çalan Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jonathan Boling sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamıyor.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven