Seyirci hasreti bitiyor! İşte localarda alınacak tedbirler

TFF, kulüplerin statlardaki localarının yüzde 50 oranında taraftarlara açılmasına izin verdi. Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli. com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, bu haftadan itibaren başlıyor. Bu karar sayesinde hem kulüpler ciddi miktarda gelire kavuşacak. Beşiktaş bin 650, Galatasaray bin 500, Fenerbahçe 998, Trabzonspor 630 seyirciyi iç saha maçlarında localarına alabilecek. SÜPER Lig'de 4 Büyükler'in yanı sıra 12 kulübün statları ve locası bulunuyor. 5 takımın stadında loca yok. Ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'te ise ikisi de yok. 4 Büyükler'in yanı sıra Başakşehir, Antalyaspor, Göztepe, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Sivasspor, Gaziantep FK, Kayserispor, Konyaspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımlarının statlarında localar bulunuyor. 16 kulübün localarının kapasitesi 17 bin kişiye ulaşıyor.



223 GÜN SONRA İLK SEYİRCİLİ MAÇ

Çaykur Didi Stadı'nda 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşması, Süper Lig'de 223 gün aradan sonra seyircili oynanan ilk karşılaşma olacak. Geçtiğimiz sezon koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligde, son olarak 25. haftada 9 Mart'taki Gençlerbirliği-Antalyaspor mücadelesi seyircili olarak oynanmıştı. Sonrasında ise tekrar başlatılan Süper Lig'de sezon, seyircisiz olarak tamamlanmıştı.



İŞTE LOCALARDA ALINACAK TEDBİRLER

1- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilecek. 2- Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılacak ve ateşi 37.8 ve üzerinde olanların stada alınmayacak. 3- Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirler alınacak. 4- Localara girecek kişilerin tamamı maske kullanacak. 5- Misafir takım taraftarları localara alınmayacak.



ÖZEL BÖLÜM FORMÜLÜ

Erzurumspor, Kasımpaşa ve Hatayspor'un statlarında loca yok. Statlarında loca olmayan kulüplerin, locadan farkı olmayan özel bölümler inşa ederek, taraftar desteğinden yoksun kalmamaları bekleniyor. Stadı Süper Lig kriterlerine uymadığı için maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük ise Olimpiyat Stadı'nın da bakımda olması nedeniyle bu hafta iç sahadaki Kasımpaşa maçını Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yapacak. Kırmızı-siyahlıların loca konusunda ne yapacağı ise şimdilik muamma.