Gücümüz kalmadı

Kulüpler Birliği Vakfı aylık olağan toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer Süper Lig kulüplerinin yöneticileri katıldı. Mehmet Sepil, toplantı sonrasında kulüplerin ekonomik durumu, yayıncı kuruluş ile anlaşma durumu ve localara taraftar alma konusunda değerlendirmelerde bulundu.

EN ÖNEMLİ GELİRİMİZ YAYINDAN

Özellikle yayın gelirleri konusuna vurgu yapan Birlik Başkanı Mehmet Sepil "Maç gelirleri dışında kulüplerin önemli bir geliri yayından. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle böyle bir pandemi durumunda bu gelir daha da değerli hale geliyor. Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ancak yayıncı kuruluşla bu sene bir anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın yapılmasını umut ediyoruz. Kulüplerin artık dayanacak gücü kalmadı" sözleriyle yayıncı kuruluşa çağrı yaptı.

TRİBÜNLERE DE TARAFTAR İSTİYORUZ

Mehmet Sepil, bir an evvel tribünlere de seyirci alınması gerektiğinin altını da çizdi. Başkan Sepil, "Bu haftadan itibaren localar % 50 seviyede açılacak. Bu iyi bir başlangıç ama küçük bir başlangıç. Önemli bir adım olarak görüyoruz. Zaten UEFA'nın tavsiyesi de %30'a kadar seyirci alınabileceği yönünde... Örneğin geçen günkü Rusya maçında %30 oranında seyirci alındı. Zaman içerisinde Türkiye'de de bunun olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz pandemide her geçen gün daha iyi noktaya geliyor. Futbol statlarının daha yüksek kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz. Bazı statlarda loca yok, bu takımlar loca gelirinden faydalanamayacak. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ise loca sayısı çok çok az. Geçen sene 8, bu sene 4 olmak üzere 12 maçı seyircisiz oynadık. Seyircilere kavuşuyoruz ama umudumuz, tribüne de taraftar almak yönünde" ifadelerini kullandı.