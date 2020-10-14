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Localara maskesiz girilmez!

, geçtiğimiz hafta bu haftadan itibaren locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermişti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:58 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Localara maskesiz girilmez!

, geçtiğimiz hafta bu haftadan itibaren locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermişti. TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla , TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile müsabakalarında Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda alınması gereken tedbirler, bir genelge ile yayımlandı. İşte bu haftadan itibaren localarda uyulması gereken kurallar:

-Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilmesi.
-Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılarak, ateşi 37.8 ve üzerinde olanların stadyuma alınmaması.
-Localara girecek kişilerin tamamının maske kullanması.
-Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirlerin alınması.
-Misafir takım taraftarlarının localara alınmaması koşulu ile loca kapasitesinin yarısı kadar localara seyirci alınabilecektir.

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