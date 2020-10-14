Localara maskesiz girilmez!

TFF Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta bu haftadan itibaren locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermişti. TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda alınması gereken tedbirler, bir genelge ile yayımlandı. İşte bu haftadan itibaren localarda uyulması gereken kurallar:

-Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilmesi.

-Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılarak, ateşi 37.8 ve üzerinde olanların stadyuma alınmaması.

-Localara girecek kişilerin tamamının maske kullanması.

-Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirlerin alınması.

-Misafir takım taraftarlarının localara alınmaması koşulu ile loca kapasitesinin yarısı kadar localara seyirci alınabilecektir.