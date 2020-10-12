Süper Lig'den haberler (12.10.20)

ROBINHO'DAN SEMBOLİK İMZA

Başakşehir'den ayrılan Robinho, altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu. Robinho ile 5 aylık imza atan Santos, Brezilyalı forvete aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 TL) ödeyeceğini açıkladı. Türkiye kariyerine Sivasspor'da başlayan 36 yaşındaki Robinho, Real Madrid, Manchester City ve Milan'da da forma giymişti.

FERDİ ŞOV!

Kayserispor'un yıldız transferi Fernandes, idmanda adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu çift kale maçta savunmaya rağmen, Lung'un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes'in çektiği şutta top 90'a giderken, Lung çaresiz kaldı. Takım arkadaşları, Fernandes'i tebrik etti.

PROSİNECKİ MEMNUN

Ligde galibiyetle tanışamayan Denizlispor, hazırlık maçında Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Denizli'de 86'da Mesanovic'in golüne, 2 dakika sonra Jahovic cevap verdi. Horozlar'da teknik direktör Prosinecki, "Takımım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Milli ara sonrası Gençlerbirliği maçıyla lige güçlü döneceğiz" dedi.

HAZIRLIK MAÇIYLA SİFTAH

SON şampiyon Başakşehir, hazırlık maçında Kasımpaşa'yla karşılaştı. Ligde henüz galibiyeti olmayan turuncu-lacivertiler, rakibini 5-0'la geçti. Goller; 10'da Ba, 40 ve 68'de (pen.) İrfan Can, 57'de Mehmet Topal ve 65'te Gulbrandsen'den geldi.

BAKANDAN ZİYARET

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayacık'ta bulunan Konyaspor Tesisleri'ni ziyaret ederek oyuncularla ve yönetimle bir araya geldi. Bakan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, Konyaspor'u hak ettiği yerde görmek istediklerini söyledi.