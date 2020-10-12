Jaap Uilenberg'den 'elle oynama' ve VAR sistemi açıklaması!

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, beIN Sports'a konuk oldu. Uilenberg, hakemlerin son durumu, VAR sistemi ve tartışmalı pozisyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uilenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İLK 4 HAFTADAKİ ÖNEMLİ KARARLARI ELE ALDIK"

Milli maç araları MHK için önemli. Covid-19 nedeniyle uzun bir seminer yapamadık. O nedenle birer günlük seminer yaptık. Cumartesi ve Pazar. Cumartesi Süper Lig, Pazar günü 1. lig hakemleri. Bu seminerde ilk 4 haftada meydana gelen tüm önemli kararları, elle oynamaları, ceza sahası içindeki pozisyonları sunduk ve kendilerine ilettik. İki ayrı programla hakemlerimizi hazırlamış olduk.

ELLE OYNAMA POZİSYONLARI HAKKINDA...

Elle oynama konusunda konuşan Jaap Uilenberg, "Elle oynama Türkiye ve Avrupa'da tartışılıyor. Bu kadar zor bir konuyu kolaya indirgemeye çalışıyoruz. Oyun kuralları ve talimatlara göre hakemlerimize iletmeye çalışıyoruz."

"VAR HAKEMİ, NET POZİSYONLARDA MÜDAHİL OLUR"

VAR hakeminin müdahil olabilmesi için, net kanıt olması lazım. O kadar net olacak ki, hakem gördüğünde tamam diyecek."