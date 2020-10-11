Maçlar seyircili

TFF resmen açıkladı... Milli ara sonrası, tüm profesyonel futbol ligler ile kupa maçları seyircili oynanacak. Artık locaların yüzde 50’sine taraftar girebilecek.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:26Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Birsüredir beklenilen gelişme netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren maçların 'kısmen' seyircili oynanması kararlaştırıldı. Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezonun 25. haftasında 9 Mart'taki Gençlerbirliği-Antalyaspor mücadelesi seyircili oynanmıştı. Ardından koronavirüs sebebiyle lige ara verilmiş, dönüşte de sezon seyircisiz tamamlanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamayla locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "TFF, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen ve tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. ve 3. lig ile kupa maçlarında uygulanacaktır" denildi.