Ağırlık yabancılarda

İlk 4 haftada 425 futbolcu şans buldu. 244 yabancı, 181 yerli futbolcu oynadı. En çok yerliyi Göz-Göz ve F.Bahçe kullandı.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:31Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 425 oyuncu görev aldı. Bunların 244'ü yabancı, 181'i ise yerli futbolcular oldu. Yabancı futbolcular toplam 49 bin 431 dakika (%62.5) şans bulurken yerliler 29 bin 682 dakika (%37.5) oynadı. Göztepe ve Fenerbahçe ligimizde en fazla yerli oyuncuya yer veren kulüpler oldular. Göz- Göz şu ana kadar 10 yerli, 8 yabancı kullandı. Kanarya 10 yerli, 11 yabancıya şans tanıdı. Yabancılar en fazla süreyi Karagümrük'te aldı. İstanbul ekibinde 13 yabancı, 7 yerli oynadı. Yabancılar 2 bin 995 dakika oynadılar.