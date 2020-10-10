Yaşta da zirve bizim

Yeni transferlerin yaş ortalaması dikkate alındığında Süper Lig bu alanda da başı çekti.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:35Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Yeni transferlerin yaş ortalaması dikkate alındığında Süper Lig bu alanda da başı çekti. Yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,6 oldu. 5 büyük ligde ise ortalamalar; İtalya Serie A'da 24,7, İngiltere Premier Lig'de 24,4, Fransa Ligue 1'de 24, Almanya Bundesliga'da 23,9, İspanya La Liga'da 23,5 olarak gerçekleşti.