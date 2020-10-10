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Yaşta da zirve bizim

Yeni transferlerin yaş ortalaması dikkate alındığında bu alanda da başı çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Yaşta da zirve bizim
Yeni transferlerin yaş ortalaması dikkate alındığında bu alanda da başı çekti. Yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,6 oldu. 5 büyük ligde ise ortalamalar; İtalya Serie A'da 24,7, 'de 24,4, Fransa Ligue 1'de 24, Almanya Bundesliga'da 23,9, İspanya La Liga'da 23,5 olarak gerçekleşti.
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