Yıldız yağdı ligin değeri arttı

Süper Lig'in transfer dönemini hareketli geçirmesi toplam piyasa değerine de yansıdı.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:39Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
SüperLig'in transfer dönemini hareketli geçirmesi toplam piyasa değerine de yansıdı. Subotic, Biglia, Nuri Şahin, Rafael, Remy, Mirallas, Lennon ve Gradel gibi dünyaca tanınan isimler, 4 Büyükler dışında diğer takımları tercih ederek, ligin değerine büyük bir katkı sağladı. Geçen sezon aynı dönemde 700 milyon Euro olan Süper Lig'in değeri, bu sezon aynı dönemde 732 milyon Euro şeklinde gerçekleşti.