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Yıldız yağdı ligin değeri arttı

Süper Lig'in dönemini hareketli geçirmesi toplam piyasa değerine de yansıdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Yıldız yağdı ligin değeri arttı
Süper Lig'in dönemini hareketli geçirmesi toplam piyasa değerine de yansıdı. Subotic, Biglia, , Rafael, Remy, Mirallas, Lennon ve Gradel gibi dünyaca tanınan isimler, 4 Büyükler dışında diğer takımları tercih ederek, ligin değerine büyük bir katkı sağladı. Geçen sezon aynı dönemde 700 milyon Euro olan 'in değeri, bu sezon aynı dönemde 732 milyon Euro şeklinde gerçekleşti.
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