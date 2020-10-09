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111 yabancı geldi

Türkiye'de 4 Ağustos'ta başlayıp 5 Ekim'de sona eren yaz dönemini kulüpler oldukça hareketli geçirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:43 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
111 yabancı geldi
Türkiye'de 4 Ağustos'ta başlayıp 5 Ekim'de sona eren yaz dönemini kulüpler oldukça hareketli geçirdi. Ligdeki takımlar, 45 farklı ülkenin vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. takımları en fazla tercihini Brezilyalılardan yana kullandı. Bu süreçte 13 Brezilyalı oyuncu Türk takımlarıyla sözleşme imzaladı. Güney Amerika ülkesini 5'er vatandaşıyla Fransa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Arjantin, Nijerya, Senegal ve Bosna Hersek takip etti. Gana'dan 4, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan, Norveç, Kamerun, Mali ile Belçika'dan 3'er futbolcu Türkiye'ye geldi.
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