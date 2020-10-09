111 yabancı geldi

Türkiye'de 4 Ağustos'ta başlayıp 5 Ekim'de sona eren yaz transfer dönemini kulüpler oldukça hareketli geçirdi.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:43Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Türkiye'de 4 Ağustos'ta başlayıp 5 Ekim'de sona eren yaz transfer dönemini kulüpler oldukça hareketli geçirdi. Ligdeki takımlar, 45 farklı ülkenin vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Süper Lig takımları en fazla tercihini Brezilyalılardan yana kullandı. Bu süreçte 13 Brezilyalı oyuncu Türk takımlarıyla sözleşme imzaladı. Güney Amerika ülkesini 5'er vatandaşıyla Fransa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Arjantin, Nijerya, Senegal ve Bosna Hersek takip etti. Gana'dan 4, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan, Norveç, Kamerun, Mali ile Belçika'dan 3'er futbolcu Türkiye'ye geldi.