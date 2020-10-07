Haberler Süper Lig Süper Lig'den haberler (07.10.20)

'den haberler (07.10.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Süper Lig'den haberler (07.10.20)

VİSCA YUVADA KALDI
, kulübün sembolü haline gelen Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı. 30 yaşındaki Boşnak oyuncu, 2025 yılına kadar turuncu-lacivertli formayı giyecek. Adı birçok takımla anılan Visca, 9 yıldır görev yaptığı kulüpte 351 maçta 100 gol, 98 asistle oynadı ve 1 şampiyonluk yaşadı.

PAVELKA PRAG'DA
Kasımpaşa Çek futbolcusu David Pavelka'nın 'a olduğunu açıkladı. 4 yıldır lacivert-beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki orta saha, 125 karşılaşmada 5 gol, 10 asistle oynadı. Pavelka, 'da ise 22 maçta 1 gol attı.

SEYİRCİ DÖNÜYOR
'de seyircisiz mücadele döneminin sona ereceği iddia edildi. Milli aranın ardından kulüplerin localara taraftar alabileceği belirtilirken; ayrıca stadyumlarda da yüzde 10 kapasiteyle seyirci yer alabileceği iddia edildi.

ULAŞ GENÇ GÜMRÜK'TE
, 19 yaşındaki kaleci Yavuz Ulaş Genç'i kadrosuna kattı. ekibi, genç eldivenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Kariyerine G.Saray'da başlayan Fatih, F.Bahçe, , ve 'un altyapısında da oynadı.

SON DADAŞ LEO!
Erzurumspor, son günde eski oyuncu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki sol bek video ile duyurulan transferde, "Dadaşlar, tekrardan ben geldim, sizinleyim" ifadesini kullandı. Son olarak forması giyen Leo, 2018-2019'da Erzurum'da 34 maçın tamamına çıkmıştı.

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