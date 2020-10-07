Süper Lig'den haberler (07.10.20)

VİSCA YUVADA KALDI

Başakşehir, kulübün sembolü haline gelen Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı. 30 yaşındaki Boşnak oyuncu, 2025 yılına kadar turuncu-lacivertli formayı giyecek. Adı birçok takımla anılan Visca, 9 yıldır görev yaptığı kulüpte 351 maçta 100 gol, 98 asistle oynadı ve 1 şampiyonluk yaşadı.

PAVELKA PRAG'DA

Kasımpaşa Çek futbolcusu David Pavelka'nın Sparta Prag'a transfer olduğunu açıkladı. 4 yıldır lacivert-beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki orta saha, 125 karşılaşmada 5 gol, 10 asistle oynadı. Pavelka, Milli Takım'da ise 22 maçta 1 gol attı.

SEYİRCİ DÖNÜYOR

Süper Lig'de seyircisiz mücadele döneminin sona ereceği iddia edildi. Milli aranın ardından kulüplerin localara taraftar alabileceği belirtilirken; ayrıca stadyumlarda da yüzde 10 kapasiteyle seyirci yer alabileceği iddia edildi.

ULAŞ GENÇ GÜMRÜK'TE

Fatih Karagümrük, 19 yaşındaki kaleci Yavuz Ulaş Genç'i kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, genç eldivenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Kariyerine G.Saray'da başlayan Fatih, F.Bahçe, Beşiktaş, Antalya ve Erzurum'un altyapısında da oynadı.

SON DADAŞ LEO!

Erzurumspor, son günde eski oyuncu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki sol bek video ile duyurulan transferde, "Dadaşlar, tekrardan ben geldim, sizinleyim" ifadesini kullandı. Son olarak Göztepe forması giyen Leo, 2018-2019'da Erzurum'da 34 maçın tamamına çıkmıştı.