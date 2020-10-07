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En karlısı Fenerbahçe

’ya, G.Birliği’ne kaybetti. skandal hakem kararlarıyla Antep’te 2 puan bıraktı. K.Gümrük'ü kaleci Altay'ın resitaliyle aşan F.Bahçe, haftanın en karlı takımı oldu. 'ı farklı geçen Alanya ise zirvede.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 00:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
En karlısı Fenerbahçe

SÜPER Lig'de 4. hafta 3 Büyükler'in kayıplarıyla kapandı. Avrupa'ya veda ettikten sonra ligde de düşüşe geçen , galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadığı deplasmanından eli boş ayrıldı. Yönetim-teknik heyet gerilimine sahne olan , kötü gidişatını G.Birliği önünde de sürdürdü. Takım oyunundan uzak , şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. Son şampiyon , 'ye de takıldı. 4 haftada gol dahi atamadan sonuncu sırada kaldı.

CANER ALANYASPOR YEMİYOR, ATIYOR

deplasmanında galibiyete yakın olan , hakem kurbanı oldu. Fırtına, 'un hem lehte hem aleyhte skandal penaltı kararlarıyla uzatmalarda 2 puan bıraktı. Ama yine de bordo-mavililerin futbolu ilerisi için umut verdi. Ligin yeni lideri Alanya ise dersi verdiği maçta Hatayspor'u 6 golle uğurladı. ekibi attığı 6 gol, sergilediği güzel futbolla haftaya damgasını vurdu. İlk galibiyetini alan Y.Malatya ve başkentten 3 puanla dönen , milli araya moralli girdi.

HAFTANIN SÖZÜ FATİH TERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitti. Terim bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Ben sahayı terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne de takımımı bıraktım. Sadece maçı bıraktım. Bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım. Artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı."

HAFTANIN HOCASI ÇAĞDAŞ ATAN

Erol Bulut ve takımın önemli isimleri Alanya'dan ayrılınca yükselen ivmelerinin düşeçeği görüşü hakimdi. Yerine gelen Çağdaş Atan bu görüşleri boşa çıkardı. Sisteminden ödün vermeyen Atan, yeni transferlerinin büyük katkısıyla 'ı 6 golle geçip zirveye kuruldu

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