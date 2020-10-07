En karlısı Fenerbahçe

SÜPER Lig'de 4. hafta 3 Büyükler'in kayıplarıyla kapandı. Avrupa'ya veda ettikten sonra ligde de düşüşe geçen Galatasaray, galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadığı Kasımpaşa deplasmanından eli boş ayrıldı. Yönetim-teknik heyet gerilimine sahne olan Beşiktaş, kötü gidişatını G.Birliği önünde de sürdürdü. Takım oyunundan uzak Kara Kartal, şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. Son şampiyon Başakşehir, Göztepe'ye de takıldı. 4 haftada gol dahi atamadan sonuncu sırada kaldı.

CANER ALANYASPOR YEMİYOR, ATIYOR

Gaziantep deplasmanında galibiyete yakın olan Trabzonspor, hakem kurbanı oldu. Fırtına, Fırat Aydınus'un hem lehte hem aleyhte skandal penaltı kararlarıyla uzatmalarda 2 puan bıraktı. Ama yine de bordo-mavililerin futbolu ilerisi için umut verdi. Ligin yeni lideri Alanya ise futbol dersi verdiği maçta Hatayspor'u 6 golle uğurladı. Akdeniz ekibi attığı 6 gol, sergilediği güzel futbolla haftaya damgasını vurdu. İlk galibiyetini alan Y.Malatya ve başkentten 3 puanla dönen Kayseri, milli araya moralli girdi.

HAFTANIN SÖZÜ FATİH TERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitti. Terim bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Ben sahayı terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne de takımımı bıraktım. Sadece maçı bıraktım. Bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım. Artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı."

HAFTANIN HOCASI ÇAĞDAŞ ATAN

Erol Bulut ve takımın önemli isimleri Alanya'dan ayrılınca yükselen ivmelerinin düşeçeği görüşü hakimdi. Yerine gelen Çağdaş Atan bu görüşleri boşa çıkardı. Sisteminden ödün vermeyen Atan, yeni transferlerinin büyük katkısıyla Hatay'ı 6 golle geçip zirveye kuruldu