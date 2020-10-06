Süper Lig'den haberler (06.10.20)

FERNANDES ÇOK İDDİALI

Kayseri, 1+1 yıllık anlaştığı Beşiktaşlı eski maestro Fernandes için tören düzenledi. Törende konuşan 34 yaşındaki Portekizli orta saha, "Burada hem kendim hem de kulübün hedefleri için ter dökeceğim" dedi.

KONYA'DA İKİ TRANSFER

Konya, G.Saray'dan stoper Ahmet Çalık ve Alanya'dan kaleci Eray Birniçan'ı aldı. 26 yaşındaki Çalık'la 2, 32 yaşındaki Eray'la 1 yıllık imza attı. Ahmet Çalık, geçen sezon 15 maçta oynarken, Eray Birniçan ise hiçbir maçta oynamadı.

ENDRİ CEKİCİ A.GÜCÜ'NDE

A.Gücü, transferin son gününde kanatlara bir transfer daha yaptı. Sarılacivertliler, Slovenya'da O.Ljubljana'dan Arnavut sol kanat Endri Çekici ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanat ve santrforda da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3 maçta 1 gol attı. Geçen sezon ise 35 maçta 11 gol, 5 asist katkısı sağladı.

HOROZLAR'A TOGO'LU KANAT

Denizlispor da transferin son gününde boş durmadı. Horozlar, Fransa'da Toulouse'den ayrılan 32 yaşındaki Togo'lu sağ kanat Dossevi ile 1+1 yıllık imza attı. 27 kez milli olan Dossevi; Ligue 2'ye düşen Toulouse'de 27 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

OLCAY MALATYA'DA

Transferin hareketli kulübü Y.Malatyaspor, Denizlispor'dan ayrılan Olcay Şahan'ı da kadrosuna kattı. Bonservisi elindeki 33 yaşındaki tecrübeli sağ kanatla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla 30 maça çıktı, 1 gol atıp, 3 asist yaptı.

GİULİANO-TÜRÜÇ BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, transferin son saatlerinde 2 bomba patlattı. Turuncu-lacivertliler, S.Arabistan ekibi Al Nasr'dan ayrılan F.Bahçe'li eski 10 numara Giuliano ve F.Bahçe'li Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. 30 yaşındaki orta saha geçen sezon 32 maçta 12 gol, 8 asistle oynadı.