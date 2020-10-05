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'e damgası! Milli araya lider girdiler

ve 'nda geçen sezon başarılı bir grafik çizen , bu sezona da fırtına gibi başladı. temsilcisi ilk 4 haftada topladığı 10 puanla milli araya lider olarak girdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:24
Süper Lig'e Alanyaspor damgası! Milli araya lider girdiler

temsilcisi , 'de namağlup olarak milli takım arasına girdi. 4 maçta 10 puanla lider olan turuncu-yeşilli ekip, milli aradan sonra 4'üncü sıradaki ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig 4. hafta maçları tamamlanmasının ardından tüm rakiplerin karşılaşmasının ardından oynadığı 4 maçta 10 puan Aytemiz Alanyaspor ligde liderlik koltuğuna oturdu. Turuncu-yeşilli ekip, lige deplasmanda karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker'in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Dün sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0'lik farklı skorla Süper Lig'de lider konumuna geldi.

RAKİPLERİN FİLELERİNİ 11 KEZ HAVALANDIRDI

Oynanan 4 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 4 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet 1, orta saha oyuncusu Bakasetas 1, stoper Cauker 1 ve sol bek Moubandje 1 kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi.

Çağtaş Atan'ın öğrencileri 2 haftalık milli aranın ardından deplasmanda 4. sırada yer alan Galatasaray ile karşılaşacak.

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